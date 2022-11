Spectacle de musique et de danse orientale à Orléans salle Ferdinand Pellicer Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Spectacle de musique et de danse orientale à Orléans salle Ferdinand Pellicer, 3 décembre 2022, Orléans. Spectacle de musique et de danse orientale à Orléans Samedi 3 décembre, 17h00 salle Ferdinand Pellicer

5€ par personne

OcciMOr et Diwan Danses d’Orient vous propose 1h de musique et de danse orientale pour soutenir le Téléthon ! handicap moteur mi salle Ferdinand Pellicer Rue Edouard Branly, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Samedi 3 décembre, de 17h à 18h, l’association Diwan centre rassemble ses 2 ateliers : Diwan Danses d’Orient et OcciMOr lors d’une heure de spectacle à la salle Pellicer, rue Edouard Branly à Orléans.

Venez nombreux pour apporter votre soutien à l’AFM Téléthon !

