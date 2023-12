SEBASTIEN CHAUMONT QUINTET SALLE FELIX MARTIN St Raphael, 13 janvier 2024, St Raphael.

Préparez-vous à inaugurer la nouvelle année en musique et en danse avec Sébastien Chaumont & le « Bopster Blue «Pour bien commencer cette année 2024, la Casa Jazz invite le Quintet de Sébastien Chaumont pour une soirée dédiée au jazz et au swing. Les Bopsters de Sébastien Chaumont, accompagnés par le talentueux pianiste Luca Filastro, vous emmèneront dans un voyage musical à travers les classiques du jazz et du blues qui ont marqué le monde des années 30 aux années 50.À propos de Sébastien Chaumont :Sébastien Chaumont est une référence du jazz sur la Côte d’Azur. Il jongle avec son saxophone ténor de manière époustouflante et partage des arrangements aux couleurs be-bop et rythm’n’blues, où l’âme de Charlie Parker n’est jamais très loin.Pour les amateurs de danse :Laissez-vous emporter par le rythme et la musique ! Les amateurs de danse auront l’occasion de pratiquer le Lindy Hop, le Balboa, et même le Boogie sur les rythmes endiablés du Quintet.Le Quintet est composé de ces 5 musiciens talentueux :Sébastien Chaumont / Saxophone Ténor & ChantKevin Saura / GuitareSébastien Lamine / ContrebasseJacopo Forno / BatterieLuca Filastro / Piano

Tarif : 10.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE FELIX MARTIN Boulevard Felix Martin 83700 St Raphael 83