3ème et 4ème nuits de l’humour : CHARLY POETE-POETE et LES VIRTUOSES et cie salle FCC Cossé-le-Vivien, 13 octobre 2023, Cossé-le-Vivien.

3ème et 4ème nuits de l’humour : CHARLY POETE-POETE et LES VIRTUOSES et cie 13 et 14 octobre salle FCC PAYANT

CHARLY POETE-POETE

Charly est un inébranlable positif rêveur d’espérance. Il se pose des questions sur lui et le monde qui l’entoure, ce monde en perpétuel changement. Il trouve son inspiration dans cette humanité adorablement méprisable. En mêlant performance théâtrale et chansons Poète-Poète est un spectacle exigeant et profond qui touche chacun d’entre nous par sa subtile lucidité.

LES VIRTUOSES

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres… Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie extraordinaire. Musiciens, comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics. Une célébration musicale et onirique, menée tambour battant par deux pianistes explosifs !

DJ de fin de soirée

Jean-Phil Sévère et Anatole Ouin-Ouin (53)

Deux patronymes qui laissent perplexes ceux qui cherchent à comprendre. Ce qui fait qu’ils auront quelques danses de retard sur ceux qui n’auront pas cherché à comprendre, mais qui finalement auront tout compris. Le ringard recèle quelques pépites que nos chers acolytes sortent de leurs sacs, pour le plus grand plaisir des oreilles et du corps !

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesembuscades.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@lesembuscades.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 076546860 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00