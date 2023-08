soir du théâtre burlesque : AURELIA DECKER et Cie PYRAMID salle FCC Cossé-le-Vivien, 11 octobre 2023, Cossé-le-Vivien.

Aurélia DECKER

Le spectacle » FEMME TOI-MÊME ! » est né avec » Meetoo « .

Mais faute d’espace vital, et refusant d’avancer masqué, il ne fait ses premiers pas que quelques années plus tard… Entre temps, le monde a changé, les femmes ont changé, Aurélia aussi a changé…

Elle n’a rien trouvé de mieux à faire que de déménager en Ardèche, de se marier et d’avoir une petite fille. Finalement, toujours » féministe » jusqu’au bout des ongles, elle se demande tout de même si elle n’aurait pas besoin d’une petite manucure !

Un show irrévérencieux et original qui allie stand-up, sketches et visuel !

Cie PYRAMID

La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs rapports à la musique dans tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de poésie.

Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au classique, en passant par l’électro, les personnages font danser le comptoir, valser les porte-manteaux et nous font voyager à travers le son grésillant de ce vieux transistor.

Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision, proposant un moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie. Avec plus de 200 représentations, Ballet Bar continue son histoire exceptionnelle à travers le monde !

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T23:00:00+02:00

