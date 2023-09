2ème nuit de l’humour : MARION POUVREAU et YOHANN METAY salle FCC Cossé-le-Vivien, 7 octobre 2023, Cossé-le-Vivien.

2ème nuit de l’humour : MARION POUVREAU et YOHANN METAY Samedi 7 octobre, 20h00 salle FCC payant

MARION POUVREAU : Mais quel âge as-tu?

Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot.

Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp.

Mais à quel âge tout bascule ? Jeune ou vieux tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une GÉNÉRATION… Votre année de naissance vous a dénoncés. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents ou ses enfants !… vous êtes prévenus.

Un retour après un coup de cœur à Saint Poix !

YOHANN METAY : La tragédie du dossard 512

C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont Blanc ! A pied ! Pourquoi ? Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un?

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle … Et comique si possible !

Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires !

Le retour d’une performance qui avait marqué l’édition 2019.

« La performance athlético-humoristique »

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesembuscades.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@lesembuscades.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766546860 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

