Petit déj-spectacle-apéro Compagnie GRAVITATION Mr KROPPS salle FCC Cossé-le-Vivien, 1 octobre 2023, Cossé-le-Vivien.

COMPAGNIE GRAVITATION MR KROPPS

Bienvenue à la traditionnelle réunion publique de Mr Kropps !

Aujourd’hui, l’habitat collectif est à l’ordre du jour… Car sachez-le, chers coopérateurs, « quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! »

En arrivant, sans le savoir, vous êtes passés du statut de spectateur à celui de coopérateur, muet ou agissant, à vous de décider. Alors, pour vos futurs logements, que désirez-vous privilégier : de vastes appartements individuels ou de vastes espaces communs ? Vous êtes plutôt collectif ou individualiste ? Réaliste ou idéaliste ? Ou un peu tout cela à la fois ?

Choisis ton camp, camarade !

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T13:00:00+02:00

