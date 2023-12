Mutxik’apero : sauts basques Salle Faustin Bentaberry Ispoure, 21 janvier 2024, Ispoure.

Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 11:30:00

fin : 2024-01-21

Mutxiko (sauts basques ) et autres danses animées par l’association Garaziko Mutxikoak. Buvette et pintxo en vente sur place..

Mutxiko (sauts basques ) et autres danses animées par l’association Garaziko Mutxikoak. Buvette et pintxo en vente sur place.

Mutxiko (sauts basques ) et autres danses animées par l’association Garaziko Mutxikoak. Buvette et pintxo en vente sur place.

EUR.

Salle Faustin Bentaberry

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par Office de Tourisme Pays Basque