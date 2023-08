« Histoire du sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » Salle Farandole Hauterive Catégories d’Évènement: Allier

Hauterive « Histoire du sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » Salle Farandole Hauterive, 15 septembre 2023, Hauterive. « Histoire du sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » 15 – 17 septembre Salle Farandole Entrée libre « Histoire du Sport de l’Antiquité aux Temps Modernes » : exposition photos des clubs emblématiques de la commune depuis leur création : Football (1949), Ping Pong (1988), Gym (1986), Pétanque (2019), boule lyonnaise.

Quizz enfants et adultes. Salle Farandole 03270 Hauterive Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Marilyne MORGAND Détails Catégories d’Évènement: Allier, Hauterive Autres Lieu Salle Farandole Adresse 03270 Hauterive Ville Hauterive Departement Allier Lieu Ville Salle Farandole Hauterive latitude longitude 46.089092;3.447426

Salle Farandole Hauterive Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterive/