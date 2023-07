Exposition: les peintres Payracois exposent leurs œuvres Salle face à la mairie Payrac, 9 juillet 2023, Payrac.

Payrac,Lot

Huile, acrylique, aquarelle

Tout public

Gratuit, verre de l’amitié offert

Vernissage le 09 juillet à 11h..

Vendredi 2023-07-09 11:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

Salle face à la mairie

Payrac 46350 Lot Occitanie



Oil, acrylic, watercolor

Open to all

Free, welcome drink offered

Vernissage July 09 at 11 am.

Óleo, acrílico, acuarela

Todo público

Gratuito, se ofrece una bebida de bienvenida

Inauguración el 09 de julio a las 11h.

Öl, Acryl, Aquarell

Für alle Altersgruppen

Kostenlos, ein Glas Freundschaft wird angeboten

Vernissage am 09. Juli um 11 Uhr.

