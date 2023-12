« L’Homme derrière la plume » CONFERENCE-DEDICACE par José RAYMOND, écrivain Salle événementielle Michelle Broutchoux Lugny, 9 mars 2024, Lugny.

Lugny Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

L’écrivain José RAYMOND, auteur de Fantasy asiatique, de polars ésotériques déjantés, de récits d’anticipation, de témoignages historiques mâconnais, etc., vous attend à LUGNY pour une conférence intitulée « l’Homme derrière la plume ».

Vous êtes invité(e) à venir rencontrer l’humour cultivé et irrésistible de cet archéologue de formation, passionné de linguistique, devenu écrivain. Il vous fera découvrir des anecdotes littéraires qui éclaireront les récits de vos bibliothèques de nouvelles couleurs !

Vente des livres et dédicaces de l’auteur en fin de séance.

Salle événementielle Michelle Broutchoux

Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



