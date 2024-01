Tout un week-end dédié aux danses sportives Salle événementielle de Pratgraussals Albi, samedi 2 mars 2024.

Tout un week-end dédié aux danses sportives Si vous aimez les danses sportives, alors vous serez à coup sûr salle de événementielle de Pratgraussals. Près de 300 couples de danseurs seront réunis lors de ce championnat d’Occitanie 2 et 3 mars Salle événementielle de Pratgraussals 18/25€ Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Danses latines ou standards (samba, salsa, cha-cha-cha, rumba, bachata, kizomba, paso doble, jive, valse anglaise, tango, valse viennoise, slow fox wtrot, quick-step) mais aussi rock acrobatique et boogie Woogie sont au programme. Durant deux jours, les meilleurs danseurs s’affronteront sur le parquet de Pratgraussals et vous proposeront des prestations époustouflantes. Un championnat ponctué le samedi soir par un spectacle sportif et artistique sera proposé par le Dance club 81 qui est chargé de la partie évènementielle.

Une manifestation organisé sous la houlette de la Fédération française de danse (FFD) par le Comité régional de danse Occitanie en partenariat avec la Ville d’Albi.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi

