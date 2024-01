Loto traditionnel des seniors d’Albi Salle événementielle de Pratgraussals Albi, jeudi 15 février 2024.

Loto traditionnel des seniors d’Albi Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Albi organise pour tous les aînés Albigeois son traditionnel loto Jeudi 15 février, 14h30 Salle événementielle de Pratgraussals Prix d’entrée : 5 € les 3 cartons, 10 € les 6 cartons, 15 € les 9 cartons et 20 € les 12 cartons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T14:30:00+01:00 – 2024-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T14:30:00+01:00 – 2024-02-15T17:00:00+01:00

Cette manifestation s’adresse à tous les aînés Albigeois, aux adhérents de l’ensemble des clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite et résidences seniors d’Albi et aux adhérents des centres sociaux.

Au programme : 13 parties dont 10 parties se jouant à la quine et double quine et 3 parties se jouant à carton plein.

De nombreux lots seront à gagner comme des bons d’achat, des paniers garnis, de l’électroménager, et un super gros lot !

La vente de cartons se déroulera directement sur place à partir de 13h30.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie