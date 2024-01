Fête du têt Salle événementielle de Pratgraussals Albi, samedi 10 février 2024.

Fête du têt Nouvelle an chinois 2024 Samedi 10 février, 18h00 Salle événementielle de Pratgraussals Sur inscription

L’association « Lumières d’Asie », toute son équipe, et tous ses bénévoles sont heureux de vous retrouver pour fêter avec vous ce nouvel Vietnamien.

En 2024, le Têt vietnamien aura lieu le samedi 10 Février à la salle Pratgraussals à Albi (le même jour qu’au Vietnam) et qui mettra à l’honneur le signe du Dragon, un animal mythique qui joue un rôle important dans la culture vietnamienne et chinoise. Le Dragon est un symbole de pouvoir, de noblesse et de succès.

DEROULEMENT DU 10 FEVRIER

A partir de 18H00 : Accueil des convives inscrits à la soirée.

A partir de 19H30 : Début de l’apéritif

A partir de 20H00 : Début du repas avec une animation entre les plats :

Chants et danses Vietnamiens par le groupe HOA

Démonstration d’art martiaux avec l’institut WUDANG PAI d’Albi

L’animation générale de la soirée sera réalisée par Jack

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contactlumieresdasie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613975475 »}]

