Conférence sur le thème des bornes de recharge pour véhicules éléctriques Territoire d’Énergie Tarn organise une conférence pour apporter des éléments précis sur la mobilité électrique et le service de recharge Mercredi 24 janvier, 16h00 Salle événementielle de Pratgraussals Sur inscription

Deux tables rondes sont organisées pour débattre, d’une part, des évolutions du service de recharge et de l’intérêt d’un service public et, d’autre part, des exigences et opportunités qui sont identifiées pour les batteries, usages et modalités de recharge en réponse aux enjeux d’infrastructure et d’énergie.

PROGRAMME :

Accueil dès 15h

16h : Mot d’accueil du Président de TE81

16h10 : Présentation introductive : Contexte national et local de la mobilité électrique et des bornes de recharge

16h40 : Tables rondes : Le développement du service de recharge : entre service public et offre privée et Les enjeux d’infrastructure et d’usages : de l’adaptation du réseau électrique aux exigences environnementales

19h : Clôture

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie