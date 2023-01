Salon bien être et santé Salle événementielle de Pratgraussals Albi Catégories d’Évènement: Albi

Salon bien être et santé 21 et 22 octobre Salle événementielle de Pratgraussals, Albi.

1€ pour les plus de 18 ans. L’intégralité des entrées sera reversée à l’association « Hôpital sourire. »

Deux jours dédiés à la détente, au bien-être et à l’harmonie, pour le plus grand bonheur du corps et de l’esprit avec près de soixante-dix exposants. Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Au programme, des conférences et des débats qui seront menés par des professionnels du secteur. Mais ce n’est pas tout, des ateliers pratiques seront aussi mis en place autour de la nutrition, de la méditation ou encore de la sophrologie. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de « slow life » et les curieux en quête de sérénité.

