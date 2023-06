Thé dansant séniors Salle événementielle de Pratgraussals Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Thé dansant séniors Salle événementielle de Pratgraussals Albi, 13 juillet 2023, Albi. Thé dansant séniors Jeudi 13 juillet, 14h00 Salle événementielle de Pratgraussals Sur inscription : 5 euros par personne. Le groupe musical DOMINGO animera ce thé dansant.

Les places sont à retirer :

– au Centre Communal d’Action Sociale (2 avenue Colonel Teyssier) uniquement les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi entre 14h et 16h30

– ou sur place, le 13 juin à partir de 13h, dans la limite des places disponibles. Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

