Salon de la maquette et du modélisme Salle événementielle de Pratgraussals, 15 avril 2023, Albi. Salon de la maquette et du modélisme 15 et 16 avril Salle événementielle de Pratgraussals

5 € (gratuit jusqu’à 12 ans)

A l’invitation du club maquettiste tarnais près de soixante exposants présentent des maquettes de voitures, camions, trains, avions, navire de guerre, véhicules militaires,… Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T12:00:00+02:00

2023-04-16T18:00:00+02:00

