Rock 21 fait oublier les différences en musique
Salle événementielle de Pratgraussals
Albi

Tarn

Rock 21 fait oublier les différences en musique
Samedi 18 mars, 17h30
Salle événementielle de Pratgraussals

10€ Organisé depuis onze ans par l’association albigeoise « Rock 21 », ce festival est l’occasion de conjuguer le plaisir d’assister à des concerts (qui s’annoncent de qualité) et de faire une bonne action. Les bénéfices permettront en effet de financer des cours particuliers destinés aux enfants porteurs de trisomie 21.

Au programme de cette édition les groupes « Rocking Billies », « Quo Tribute » « Tam-Tam », « The Dunces » « Tamborim », « StarFox », mais aussi la compagnie Takadanser (Handi-Danse). Des artistes pro ou semi-pro, talentueux et aussi exigeants artistiquement les uns que les autres.

Salle événementielle de Pratgraussals
Rue de Lamothe, 81000 Albi

2023-03-18T16:30:00+00:00 – 2023-03-18T21:30:00+00:00

