CAP SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE : Illusion ou enjeu essentiel de la transition énergétique ?

Tarn

Mardi 24 janvier, 16h00
Salle événementielle de Pratgraussals

Inscription obligatoire

Cette conférence organisée par Territoire d’Énergie Tarn 81 propose d’aborder les questions cruciales sur le photovoltaïque. Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.event.te81.fr/ »}] En présence de M. François-Xavier Lauch, Préfet du Tarn.

M. Alain Astié, Président de Territoire d’Energie Tarn (Syndicat Départemenal d’Énergie du Tarn) , a le plaisir de vous convier à la conférence LE PHOTOVOLTAÏQUE – Illusion ou enjeu essentiel de la transition énergétique ?

Conférence animée par Philippe Rocher, Directeur du Cabinet METROL. Plusieurs interventions traiteront des objectifs techniques et environnementaux mais aussi des obstacles et points de vigilance du développement du photovoltaïque sur nos territoires. Programme complet et inscription

