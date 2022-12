Super-Loto Salle événementielle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Super-Loto Samedi 7 janvier 2023, 18h30 Salle événementielle de Pratgraussals

Tarifs plaques : 15€ les 6 grilles/25€ les 12 grilles – Cartes bancaires et espèces acceptées

Organisé par le Carnaval d'Albi Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie 16 parties (quine, double quine, carton plein) Voyages, vols en montgolfière, électroménager, multimédias, entrées Pause Guitare, produits locaux, nombreux bons d'achat, repas gastronomiques, … 18h30 : Ouverture des portes et restauration rapide

21h : Début de la soirée

