Élisez la reine du prochain Carnaval d’Albi Salle événementielle de Pratgraussals, 26 novembre 2022, Albi. Élisez la reine du prochain Carnaval d’Albi Samedi 26 novembre, 20h30 Salle événementielle de Pratgraussals

Tarifs : 38€ par personne diner/spectacle, 300 € la table de 8. Spectacle : 13€

Comme chaque année, l’association du Carnaval avec ses partenaires, organise l’élection de la Reine et de ses dauphines lors d’un dîner-spectacle. Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie La 67e édition du Carnaval va animer les rues de notre cité du 18 févrirer au 5 mars 2023. Et, comme chaque année, l’association du Carnaval organise avec ses partenaires l’élection de la Reine et de ses dauphines lors d’un dîner-spectacle.

Au programme, un dîner / spectacle inoubliable avec la participation d’artistes tels que Kessy Mac Queen, Aquarela del Sol le tout animé par Christian Vedeilhe.

Vous allez pouvoir voter et ainsi choisir celle qui à vos yeux représentera le Carnaval d’Albi!

Réservez dès à présent votre soirée du samedi 26 novembre 2023 à la salle évènementielle de Pratgraussals.

