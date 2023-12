T’EMBALLES PAS Salle Evasion Monnières, 3 février 2024, Monnières.

Monnières Loire-Atlantique

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-17

Le Réveil interprète cette année, une comédie de Christian ROSSIGNOL.

Agathe de St Alban, industrielle au bord de la ruine, attend la venue d’un important client allemand capable de renflouer l’entreprise familiale. Elle prépare cette réception capitale avec l’aide d’un valet de chambre imprévisible et d’une soeur aussi bigote que psychorigide tout en essayant de maîtriser une mère loufoque, complètement sourde et obnubilée par la pêche à la ligne. C’est sans compter sur l’arrivée impromptue d’un apprenti cambrioleur accompagné d’un crétin congénital, qui se fera passer pour le client en question. Client qui, affublé d’un surprenant et gratiné garde du corps, ne manquera pas de débarquer à son tour mais avec des objectifs plus libertins que commerciaux.

Les dates des représentations de cette saison 2024 sont les suivantes:

Vendredi 9 et 16 février à 20h30

Samedis 3, 10, 17 février à 20h30

Dimanches 4 et 11 février à 15h

Mardi 13 février à 20h30

Salle Evasion Salle du Pampre d’Or

Monnières 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



