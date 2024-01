DAVID WALTERS TIWIZA SALLE EURYTHMIE Montauban, 18 avril 2024, Montauban.

Suite au succès de son Soleil Kréyol et après la parenthèse intimiste « Nocturne », David s’est cette fois adjoint les services du plus tropical des producteurs anglais : Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA…) pour son nouvel album « Soul Tropical » sur le fabuleux label Heavenly Sweetness (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph…).« Soul Tropical, en deux mots qui font titre, David Walters pose les lignes de force de son nouvel album. Soul Tropical, cette âme tropicale qui sait célébrer en musique les grands moments de la vie, le connecte à nouveau à son histoire, à sa famille originaire des Antilles, peu de temps après le départ de sa mère. Cette âme caribéenne qui a su le soulager, il en est aujourd’hui, plus que jamais le dépositaire. »

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 21:00

SALLE EURYTHMIE Rue Salvador Allende 82000 Montauban 82