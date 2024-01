LES FRERES CASQUETTES – LES FRERES CASQUETTES – CONCERT MINOTS SALLE EURYTHMIE Montauban, 13 février 2024, Montauban.

SALLE EURYTHMIE – MONTAUBANLES FRÈRES CASQUETTEStyle > JEUNE PUBLIC (dès 6 ans) / HIP-HOPHoraires : Ouverture des portes 14h / Spectacle 14h30TARIF UNIQUE : 5€Le nouveau spectacle Générations des Frères Casquette aborde les thèmes du quotidien des enfants, leur imaginaire et l’évolution du Hip-Hop des années 80 à aujourd’hui. Les relations familiales (la grande soeur adolescente, les parents qui n’ont pas la référence, les grands parents dépassés par la technologie) sont autant de prétextes pour jouer avec les mots et s’amuser en musique de situations insolites.Des sons modernes et numériques, entraînants, qui s’adressent à toute la famille ; des textes poétiques, propices à l’imagination et interprétés avec des flow énergiques ; des scratchs vocaux et des rythmiques organiques, avec le beatbox accompagné par la basse et le clavier pour un clin d’oeil à l’évolution du Hip-Hop des années 80 jusqu’à aujourd’hui.

Début : 2024-02-13 à 14:30

SALLE EURYTHMIE Rue Salvador Allende 82000 Montauban 82