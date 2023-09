Salon de l’habitat Salle Eurythmie Montauban Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne Salon de l’habitat Salle Eurythmie Montauban, 13 octobre 2023, Montauban. Salon de l’habitat 13 – 15 octobre Salle Eurythmie Gratuit. Entrée libre. Vous avez un projet de construction ? D’aménagement de votre intérieur ?

Vous souhaitez des conseils en amont de la réalisation de votre projet ? Les architectes-conseillers du CAUE 82 et les conseillers-énergie du guichet Rénov’Occitanie vous accueillent sur le Salon de l’habitat pour répondre à quelques questions et programmer un rendez-vous. Salle Eurythmie Rue Salvador Allende, 82000 Montauban Montauban 82000 Pomponne Tarn-et-Garonne Occitanie La salle Eurythmie est située sur une emprise de 2,7 hectares et représente la principale salle de concert et de spectacles de Montauban. Conçue par l’architecte Stanislas Fiszer, elle a été construite dans et à l’arrière de l’ancienne gare de Villenouvelle. Elle est devenue un lieu incontournable de la culture montalbanaise. Eurythmie est un subtil équilibre entre un patrimoine existant et une architecture contemporaine. Cette structure monumentale est dotée de détails architecturaux d’une finesse toute particulière. Elle permet d’accueillir aussi bien des spectacles debout, assis, ou bien des congrès, des conférences, des salons, des conventions, etc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

