Concert humoristique « Du persil dans les narines » Salle Eugène Leroy Le Bugue, 4 novembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

« La chanson humoristique ? Une longue tradition, l’art des mots, un esprit français ! Parfois légèrement gaillarde certes,

mais inoffensive… Absurde ? Non, plutôt désopilante, subtile. ».

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle Eugène Leroy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« La chanson humoristique? A long tradition, the art of words, a French spirit! Occasionally slightly cheeky, of course,

but harmless? Absurd? No, rather hilarious, subtle. »

¿ »Canción humorística »? Una larga tradición, el arte de las palabras, ¡un espíritu francés! A veces un poco descarada, por supuesto,

¿pero inofensiva? ¿Absurda? No, más bien hilarante y sutil

« Das humoristische Lied? Eine lange Tradition, die Kunst der Worte, ein französischer Geist! Manchmal ein wenig heiter, gewiss,

aber harmlos? Absurd? Nein, eher lustig, subtil. »

