Super Loto le bugue Salle Eugène Leroy Le Bugue, 1 octobre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Super Loto organisé par la FNATH et animé par Dimitri. Ouverture des portes à 13h00.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Salle Eugène Leroy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Super Loto organized by FNATH and hosted by Dimitri. Doors open at 1:00 pm

Super Loto organizado por FNATH y presentado por Dimitri. Apertura de puertas a las 13.00 horas

Super Loto, organisiert von der FNATH und moderiert von Dimitri. Öffnung der Türen um 13.00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère