Fête d’été Salle Eugène Le Roy Le Bugue, 8 juillet 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Une journée festive avec de multiples activités, animations et spectacles : jeux, chants, théâtres, contes, musique….

2023-07-08 fin : 2023-07-09 20:00:00. EUR.

Salle Eugène Le Roy

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A festive day of activities, entertainment and shows: games, singing, theater, storytelling, music…

Una jornada festiva de actividades, animaciones y espectáculos: juegos, canto, teatro, cuentacuentos, música…

Ein festlicher Tag mit zahlreichen Aktivitäten, Animationen und Aufführungen: Spiele, Gesang, Theater, Märchen, Musik…

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère