Ateliers de sensibilisation au compostage : l'or noir du jardin
Mercredi 23 novembre, 14h00, 15h30
salle Eugène Guillon qui se trouve à côté de la mairie, Naintré

Sur inscription auprès du Service Gestion des Déchets au 0 800 835 821 (numéro gratuit).

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets salle Eugène Guillon qui se trouve à côté de la mairie 19 place Gambetta – 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir les bonnes astuces afin d’obtenir un bon compost !

Un composteur de démonstration sera emmené sur les animations. 1ère séance 14h00 / 15h15 (10 personnes)

2ème séance 15h15 / 16h30 (10 personnes)

2022-11-23T14:00:00+01:00

2022-11-23T17:00:00+01:00

