Réunion publique sur les colocations pour personnes âgées dépendantes sur Naintré. Salle Eugène Guillon 19 place Gambetta 86530 NAINTRE à côté de la mairie Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine La société Ages & vie propose une réunion publique d’information sur la maison Ages & Vie pour personnes âgées dépendantes : Mercredi 18 janvier à 18h Salle Eugène Guillon (à côté de la mairie) Une maison pour personnes âgées dépendantes va bientôt ouvrir à Naintré. Composée de 8 logements privatifs de plain-pied et d’un grand espace partagé, chaque colocation Ages & Vie est un lieu à taille humaine, convivial, dans lequel des personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient de l’accompagnement d’auxiliaires de vie, présentes 7 jours/ 7 pour les aider dans les actes de la vie quotidienne selon leurs besoins (préparation des repas, aide au lever, au coucher, à la toilette, ménage, entretien du linge…)

