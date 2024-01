FESTIVAL ERRANCES : MAÏA BAROUH & LES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE MUSIQUE Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 14 avril 2024.

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Entre chants ancestraux japonais et rap, électro et musique du monde, entre impros de flûte et de la pop, la musique de Maïa Barouh est profondément métissée, exigeante et transversale. Près de 80 élèves d’écoles de musique du Pays de Retz (orchestres à vent, big band, chant et danse) et Maïa Barouh vous propose deux concerts entre tradition et modernité. Chaque concert est précédé de la chorale Errances.

.

Salle Étoile de Jade

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire communication@spectacles-en-retz.com



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire