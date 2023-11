Conférence – Femmes de la Préhistoire en Périgord salle ETL de l’Amicale Laïque Montignac-Lascaux, 18 novembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Les Amis du Montignacois organisent leur première conférence autour des » Femmes de la Préhistoire en Périgord » présentée par Claudine CATINEL. Dans la salle Espace Temps Libre de l’Amicale Laïque.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

salle ETL de l’Amicale Laïque

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis du Montignacois organize their first conference on « Prehistoric women in Périgord », presented by Claudine CATINEL. In the Espace Temps Libre room of the Amicale Laïque

Los Amigos de Montignacois organizan su primera conferencia sobre « Las mujeres prehistóricas del Périgord », presentada por Claudine CATINEL. En la sala Espace Temps Libre de la Amicale Laïque

Die Amis du Montignacois organisieren ihre erste Konferenz zum Thema « Frauen der Vorgeschichte im Périgord », die von Claudine CATINEL präsentiert wird. Im Saal Espace Temps Libre der Amicale Laïque (Laienvereinigung)

