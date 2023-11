Apéro En Fête à St Jean Baptiste de Grenelle Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Apéro En Fête à St Jean Baptiste de Grenelle Samedi 25 novembre, 18h00 Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Entrée libre, ouvert à tous

A l’occasion des journées de Paroisse En Fête à Saint Jean Baptiste de Grenelle, les festivités se prologent en soirée le Samedi 25 Novembre avec un apéro. Au menu, des planches charcuterie et fromage, des hot-dog, des croque-monsieur et un choix varié de boissons à petits prix.

Ouvert à tous. Entrée libre sans préinscription requise. RDV salles Etienne Pernet à partir de 18h30.

Venez nombreux, seul, en famille, entre amis et voisins pour un vrai moment festif, de rencontres et de partage!

Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 15 place Étienne Pernet, 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sjbg.org/pef2023 »}, {« type »: « email », « value »: « equipe.festive@sjbg.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

