École d’oraison : les clefs de la prière silencieuse Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 21 novembre 2022, Paris. École d’oraison : les clefs de la prière silencieuse 21 novembre – 12 décembre, les lundis Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Le lundi soir, jusqu’au 12 décembre Salle Étienne Pernet, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 15 place Étienne Pernet, 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:jp@sjbg.org »}] les JP de Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame de vie et le Pôle Jeunes Adultes du diocèse proposent une école de prière pour les 18-35 ans, pour redécouvrir les fondamentaux de la prière silencieuse. Un parcours qui vous préparera à l’Avent et Noël et vous donnera des clefs pratiques : que faire de mes distractions pendant la prière ? je ne ressens rien lorsque je prie, est-ce normal ? Salle Etienne Pernet, 19h30

Infos : jp@sjbg.org

