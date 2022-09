Atelier manuel PHOTO VOLUME dans le cadre de la Semaine Bleue Salle Etienne Camelot Lille Catégories d’évènement: Lille

Samedi 8 octobre, 14h00

sur inscription au 07 87 22 29 17

Apportez une photo de famille et transformer là en volume ! Salle Etienne Camelot 9 rue de la Halle 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Salle gérée par la Mairie de quartier du Vieux-Lille « Photovolume »: l’idée de cet atelier est de rassembler un grand-parent avec l’un de ses petits enfants (à partir de 7 ans) autour d’un atelier permettant la mise en volume d’une photo de famille. NB : Si vous êtes un grand-parent seul et que vous souhaitez participer, c’est possible du moment que vous apportez une photo de famille. Principes de l’atelier : reproduction de la photo au calque/ découpage/collage/ mise en couleurs : – Apporter une photo de famille de votre choix (avec membres de la famille + décor intérieur ou paysage extérieur). – A partir de la photo agrandie, chaque élément va être reproduit avec du calque puis découpé dans du carton un peu épais pour reconstituer la photo en volume. Au final vous repartirez avec un cadre que vous aurez fabriqué vous-même que vous vous pourrez accrocher chez vous ou offrir à un proche ! Cet atelier est programmé dans le cadre de la Semaine Bleue. Gratuit. Renseignements et inscriptions obligatoires au 07 87 22 29 17

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T17:00:00+02:00

