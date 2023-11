Braderie de jouets et matériel de puériculture Salle Espalungue Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Braderie de jouets et matériel de puériculture Salle Espalungue Arudy, 25 novembre 2023, Arudy. Arudy,Pyrénées-Atlantiques Braderie de jouets et matériel de puériculture.

Organisé par Secours Populaire de la Vallée.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Salle Espalungue

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sale of toys and childcare equipment.

Organized by Secours Populaire de la Vallée Venta de juguetes y material de puericultura.

Organizado por Secours Populaire de la Vallée Ausverkauf von Spielzeug und Babyausstattung.

Organisiert von Secours Populaire de la Vallée (Volkshilfe des Tals)

