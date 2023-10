Téléthon karaoké et repas dansant Salle Espace la Dorlière Beauzac, 24 novembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Au profit du TELETHON le comité des fêtes de Beauzac organise un karaoké repas dansant salle Espace la Dorlière. Animé par Betty. Sur réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau de Beauzac ou sur Hello asso..

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Salle Espace la Dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the benefit of the TELETHON, Beauzac’s party committee is organizing a karaoke dinner dance in the Espace la Dorlière hall. Animated by Betty. On reservation at the Tourist Office Marches du Velay Rochebaron office of Beauzac or on Hello asso.

En ayuda del TELETHON, el comité de fiestas de Beauzac organiza una comida con karaoke y baile en la sala del Espace la Dorlière. Animado por Betty. En la reserva en la Oficina de Turismo Marches du Velay Rochebaron oficina de Beauzac o en Hola asso.

Zu Gunsten des TELETHON organisiert das Festkomitee von Beauzac ein Karaoke-Essen mit Tanz im Saal Espace la Dorlière. Moderiert von Betty. Mit Reservierung im Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron Büro Beauzac oder auf Hello asso.

Mise à jour le 2023-10-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron