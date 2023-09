Théâtre-débat « Vacarmes, ou comment l’homme marche sur la Terre » SALLE ESPACE LA DORLIERE Beauzac, 1 octobre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Solidarité Paysans 43 organise un théâtre-débat « Vacarmes, ou comment l’homme marche sur la Terre », sur la vie d’un agriculteur en France, salle de la Dorlière. L’histoire d’une ferme, d’un homme et de l’agriculture française. Entrée libre..

2023-10-01 14:45:00

SALLE ESPACE LA DORLIERE

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Solidarité Paysans 43 is organizing a theater-debate entitled « Vacarmes, ou comment l?homme marche sur la Terre », about the life of a farmer in France, at the Salle de la Dorlière. The story of a farm, a man and French agriculture. Free admission.

Solidarité Paysans 43 organiza en la Salle de la Dorlière un teatro-debate titulado « Vacarmes, ou comment l’homme marche sur la Terre », sobre la vida de un agricultor en Francia. La historia de una granja, de un hombre y de la agricultura francesa. Entrada gratuita.

Die Bauernsolidarität 43 organisiert eine Theaterdebatte « Vacarmes, ou comment l’homme marche sur la Terre » über das Leben eines Landwirts in Frankreich, Salle de la Dorlière. Die Geschichte eines Bauernhofs, eines Mannes und der französischen Landwirtschaft. Freier Eintritt.

