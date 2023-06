Dimanche trad en famille en scène ouverte salle espace jeune, Gradignan (33), 19 novembre 2023, .

Dimanche trad en famille en scène ouverte Dimanche 19 novembre, 15h00 salle espace jeune, Gradignan (33) gratuit

Dimanche en famille et en musique, avec un programme d’animation pour les enfants et les adultes, plus un programme de danses trad pour les danseurs avertis.

salle espace jeune, Gradignan (33) 139-141, Rue de la Croix de Monjous, salle espace jeune

salle espace jeune, 33170 Gradignan, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

baltrad balfolk