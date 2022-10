Exposition des aquarelles d’Elisabeth THOMAS-BAUDE (1939-2019) salle Espace Jean FRÉOUR 44740 Batz sur mer, 22 octobre 2022, .

Exposition des aquarelles d’Elisabeth THOMAS-BAUDE (1939-2019) 22 octobre – 6 novembre salle Espace Jean FRÉOUR 44740 Batz sur mer

Entrée libre: 0

salle Espace Jean FRÉOUR 44740 Batz sur mer

Durant les vacances d’automne, les proches de Betty THOMAS ont suohaité mettre en valeur et rendre visible une selection d’œuvres parmi les centaiens d’auarelles réalisées par sœur, amie ou épouse, dont certaines représentent des paysages de Batz-sur-Mer, commune dans laquelle elle a passé toutes ses vacances depuis son enfance. Elisabeth THOMAS a consacré la plus grande partie de sa vie personnelle aux arts plastiques, particulièremetn au dessin et à la peinture, en utilisant différentes techniques, noteamment l’aquarelle à partir des années 80, mais aussi la mmine de plomb, les pastels secs, et la réalisation d’émaux et de santons.

Elisabeth THOMAS a présenté ses œuvres dans de nombreux salons nationaux et internationaux, où elle a obtenu plusieurs distinctions, ainsi que dans des expositions personnelles, tant en France qu’à l’étranger.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:30:00+02:00

2022-11-06T18:30:00+01:00