Balèti et Stage de Danses Salle Espace Jacques d’Aragon 1ier, Montpellier (34) Balèti et Stage de Danses Salle Espace Jacques d’Aragon 1ier, Montpellier (34), 28 janvier 2024 09:00, . Balèti et Stage de Danses Dimanche 28 janvier 2024, 10h00 Salle Espace Jacques d’Aragon 1ier, Montpellier (34) Dimanche 28 Janvier 10h00 : Stage de danses traditionnelles tout public Animé par Eusèbio maître de danse et par Los Dançaires del Clapàs (les danseurs du Cercle Occitan de Montpellier) Danses de balèti , bourrées chorégraphiées (La caille, etc…), scottish, mazurka, cercle circassien etc… Ouvert aux adhérents (adhésion 20€ donne droit à 2 stages dans l’année). Renseignements Adhésions Inscriptions au 07 68 97 66 79 ou par message à oc@cercle-occitan-montpellier.fr 13h00 : Repas partagé Chacun amène un plat, une boisson, que l’on partage ensemble. 15h00 : Balèti gratuit avec le groupe Copa Camba Initiation aux danses par Eusèbio et Los Dançaires del Clapàs (les danseurs du Cercle Occitan de Montpellier) source : événement Balèti et Stage de Danses publié sur AgendaTrad Salle Espace Jacques d’Aragon 1ier, Montpellier (34) 117, Rue des États Généraux

