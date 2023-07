Réveillon du nouvel an salle escartefigue 1er étage, Anduze (30) Réveillon du nouvel an salle escartefigue 1er étage, Anduze (30), 31 décembre 2023, . Réveillon du nouvel an Dimanche 31 décembre, 19h30 salle escartefigue 1er étage, Anduze (30) 20 euros (idem 2022) Bonjour Nous vous annonçons déjà que nous ferons le réveillon de fin d’année avec la même formule qu’en 2022 : 1 groupe phare et 1 première partie embellissement de la salle, lumière et déco 1 sonorisateur les participants feront des plats salés et sucrés pour le buffet ils apporteront aussi des boissons Restez à l’écoute nous vous en dirons plus prochainement pour l’ouverture des inscriptions source : événement Réveillon du nouvel an publié sur AgendaTrad salle escartefigue 1er étage, Anduze (30) Plan de Brie

