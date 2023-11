Danseuse Salle Ernest Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Danseuse Salle Ernest Renan Toulouse, 3 février 2024, Toulouse. Danseuse Samedi 3 février 2024, 17h00 Salle Ernest Renan de 3 € à 9 € Danseuse est un spectacle autobiographique de Muriel Boulay, à mi-chemin entre la danse et le théâtre. Il retrace une vie de danseuse des premiers pas à l’école de danse aux derniers pas sur scène. Muriel Boulay y explore sa mémoire et son parcours singulier qui traverse 25 ans de danse, classique puis contemporaine, de petit rat de l’Opéra de Paris à Jean-Claude Gallotta, des Ballets Félix Blaska à l’Opéra de Lyon. Interprétation et mise en scène Muriel Boulay / Assistant à la mise en scène Simon Rochereau

Durée 1h15 Salle Ernest Renan 5 Chemin d’Audibert, 31200 Toulouse, France Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – Trois Cocus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T17:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:15:00+01:00 crédits Marc Philippe

