Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

18h00 – Salle Equinoxe (45’) – Entrée libre

“La grande aventure de la symphonie de l’époque baroque à nos jours”

André Peyrègne retracera l’évolution des orchestres de l’époque baroque à l’époque moderne, avec un éclairage particulier sur la 5ème Symphonie de Beethoven, chef-d’oeuvre du répertoire symphonique.

19h30 – Salle Equinoxe (45’) – 8€

Apollo5

“Invocations”

Guerrero : Veni Domine

Byrd : Beata viscera

Gjeilo : Ubi Caritas

Finzi : Haste on, My Joys !

Debussy : Dieu ! Qu’il la Fait Bon Regarder

Trad. russe / Arr. Levine : Oh, You Wide Steppe

Trad. irlandais / Arr. Wilson pour Apollo5 : The Last Rose Of Summer

John / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Your Song

Gershwin / Arr. Greenwood pour Apollo5 : Summertime

Keen / Arr. Paul Smith pour Apollo5 : Homeward Bound

Souvent, les morceaux de musique sont liés pour nous à un souvenir : celui d’un espoir, d’un rêve, d’une émotion… Invoquant leurs propres souvenirs, les chanteurs d’Apollo5 ont composé un programme original mêlant des chansons, des musiques anciennes et des arrangements de chants traditionnels.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 16 décembre 2023 au Théâtre Simone Veil à Saint-Nazaire de 14h à 18h (sur rdv à prendre sur le site www.letheatre-saintnazaire.fr à partir du 12 décembre).

Puis du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 14h à 18h.

Fermeture du 23 décembre au 8 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre à 14h sur letheatre-saintnazaire.fr

Le 27 janvier : ouverture de la billetterie sur place 30 minutes avant le début du concert.

Moyens de paiement : espèces, chèque à l’ordre du Théâtre, carte bancaire, e.pass culture sport, pass culture, chèque vacances, chèque culture (Groupe UP).

ACCESSIBILITE

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel, 44260 Savenay Le Bas-Matz 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

