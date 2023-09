Out of Nola à Savenay (44) Salle Equinoxe Le Bas-Matz, 12 novembre 2023, Le Bas-Matz.

Out of Nola à Savenay (44) Dimanche 12 novembre, 16h30 Salle Equinoxe 15€

Des rythmiques funk et hip hop aux énergies communicatives combinées avec des harmonies jazz teintées d’accents latins. Ces huit Rennais sont allés puiser dans les musiques de la Nouvelles Orléans d’aujourd’hui pour composer leur répertoire qu’ils interprètent sur scène ou en déambulation.

https://www.youtube.com/watch?v=zJYNJWEO8AM

Salle Equinoxe 35 rue Saint Michel, Savenay Le Bas-Matz 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.jazz-festival-savenay.com »}, {« type »: « email », « value »: « leverbefigure@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 36 25 38 »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/jazz.savenay »}] [{« data »: {« author »: « Out of Nola », « cache_age »: 86400, « description »: « Enregistru00e9 au Festival Jazz u00e0 l’ouest, le 3 novembre 2015 u00e0 RennesnnNouvel album « West Coast Barbecue » – Sortie le 16 septembre 2016nnConcert de sortie d’album le 21 septembre au New Morning (Paris) nhttp://www.francebillet.com/place-spectacle/manifestation/Jazz-OUT-OF-NOLA-NMOUT.htmnnVoici les liens de commande digitale pour lu2019album West Coast Bbq : nLinkfire : https://musicast.lnk.to/WestCoastBBQniTunes (avec prix pru00e9co et instant grat) : https://itunes.apple.com/fr/album/west-coast-bbq/id1149350624&app=itunesnApple Music (avec titre u00e9coutable) : https://itunes.apple.com/fr/album/west-coast-bbq/id1149350624&app=applemusicnGoogle Play : https://play.google.com/store/music/album/Out_of_Nola_West_Coast_BBQ?id=Bmrvltywjef3mklwhl4nhuog37qnAmazon : https://www.amazon.fr/West-Coast-BBQ-Out-Nola/dp/B01LCLG1LCnDeezer (avec titre u00e9coutable): http://www.deezer.com/album/13937592nYoutube : https://www.youtube.com/channel/UCxddb9Ya4qUQvID_zuW4P0Qnnwww.outofnola.com », « type »: « video », « title »: « OUT OF NOLA Live », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zJYNJWEO8AM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zJYNJWEO8AM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxddb9Ya4qUQvID_zuW4P0Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=zJYNJWEO8AM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

Brass band Fanfare

@Saclic