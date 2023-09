BD Concert Le Fils de l’Ursari-Stéphane Milleret-Sébastien Tron Salle Equinoxe, La Tour-du-Pin (38), 10 novembre 2023, .

BD Concert Le Fils de l’Ursari-Stéphane Milleret-Sébastien Tron Vendredi 10 novembre, 20h30 Salle Equinoxe, La Tour-du-Pin (38)

Le Folk des Terres Froides organise un BD Concert Vendredi 10 novembre à La Tour du Pin avec Stéphane Milleret et Sébastien Tron sur la BD LE FILS DE L’URSARI. Ce BD-Concert, pensé en projection 3D, plonge les spectateurs en immersion complète dans les images, au cœur de l’histoire. La musique, écrite sur mesure, donne corps aux personnages de la BD et aux décors dans lesquels ils évoluent au service d’une histoire émouvante, et criante d’actualité. Réservations ouvertes : https://www.helloasso.com/asso…/le-folk-des-terres-froides

source : événement BD Concert Le Fils de l’Ursari-Stéphane Milleret-Sébastien Tron publié sur AgendaTrad

Salle Equinoxe, La Tour-du-Pin (38) 9, Rue Pasteur

Salle Equinoxe, 38110 La Tour-du-Pin, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides?fbclid=IwAR3m8YUl-nazQ8tyEMHRejAfZ9DpdFTjFtKJYvPtgw1GBZxP5CduuhLpJ8U »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45206 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T00:30:00+01:00

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T00:30:00+01:00

stage 38