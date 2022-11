stage de gymnastique salle EPS de l’Ecole Maternelle Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

stage de gymnastique salle EPS de l’Ecole Maternelle, 17 décembre 2022, Labège. stage de gymnastique Samedi 17 décembre, 09h30 salle EPS de l’Ecole Maternelle

sur inscription obligatoire, tarif 6€ par séance

stage mensuel de gym bien-être salle EPS de l’Ecole Maternelle Rue des Ecoles 31670 LABEGE Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:gv.labege@gmail.com »}] Stage d’une heure par mois, le samedi matin à la salle EPS de l’école maternelle, basé sur le bien-être, le lâcher-prise.

Il est ouvert à tous et toutes sur inscription préalable, chaque session accueillant 15 participants maximum.

Pour tout renseignement merci de contacter l’association GV Labege par mail à : gv.labege@gmail.com

