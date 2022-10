Leely and the Holy Grail Salle Entre Seine Saint-Jacques-sur-Darnétal Catégories d’évènement: Saint-Jacques-sur-Darnétal

Seine-Maritime

Leely and the Holy Grail Salle Entre Seine, 4 novembre 2022, Saint-Jacques-sur-Darnétal. Leely and the Holy Grail Vendredi 4 novembre, 20h00 Salle Entre Seine

Plein tarif : 8€ Demi-tarif : 4€ Gratuit pour les moins de 8 ans

Théâtre spectacle musical handicap moteur mi Salle Entre Seine Saint-Jacques-sur-Darnétal Saint-Jacques-sur-Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie La comédienne et chanteuse Christelle Theuret et le pianiste Philippe Davenet interprètent en chansons cette quête du bonheur et de l’amour… Ecrit et mis en scène par Dominique Flaux Chambrie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:00:00+01:00

2022-11-04T22:30:00+01:00

