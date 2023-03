Théâtre : Le Gang des Mamies Flingueuses Salle Entre-Fêtes Garchizy Catégories d’Évènement: Garchizy

Nièvre

Théâtre : Le Gang des Mamies Flingueuses Salle Entre-Fêtes, 12 mai 2023, Garchizy . Théâtre : Le Gang des Mamies Flingueuses Route de Garchizy Salle Entre-Fêtes Garchizy Nièvre Salle Entre-Fêtes Route de Garchizy

2023-05-12 – 2023-05-12

Salle Entre-Fêtes Route de Garchizy

Garchizy

Nièvre . 5 5 EUR La Compagnie « L’Améthyste » vous invite à leur représentation théâtrale « Le Gang des Mamies flingueuses » le 12 mai prochain à la salle de l’Entre fête à Garchizy.

Rendez vous à 20h30.

Tarifs : de 5€ à 10€.

Infos au 03.86.58.86.31 Salle Entre-Fêtes Route de Garchizy Garchizy

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Garchizy, Nièvre Autres Lieu Garchizy Adresse Garchizy Nièvre Salle Entre-Fêtes Route de Garchizy Ville Garchizy Departement Nièvre Tarif Lieu Ville Salle Entre-Fêtes Route de Garchizy Garchizy

Garchizy Garchizy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/garchizy /

Théâtre : Le Gang des Mamies Flingueuses Salle Entre-Fêtes 2023-05-12 was last modified: by Théâtre : Le Gang des Mamies Flingueuses Salle Entre-Fêtes Garchizy 12 mai 2023 nièvre Route de Garchizy Salle Entre Fêtes Garchizy Nièvre Salle Entre Fêtes Garchizy

Garchizy Nièvre