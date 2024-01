DREYFUS SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS Paris, vendredi 29 mars 2024.

« …Et puis, il peut même pas partir : on le traite de sale youpin, on lui arrache ses boutons, on lui casse son épée, il doit rester là, au garde-à-vous, saluer, dire : « Oui mon général, merci mon général, vive la France ! Vive l’armée, vive le pape, vive les antisémites, vive l’Inquisition, vive les pharaons… » Non, non, non, reste avec ton père, reste avec ta mère, ne deviens ni soldat ni capitaine ; c’est pas un métier pour un vrai juif. »« Zina », in Dreyfus de J-C Grumberg

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS LA CARTOUCHERIE 75012 Paris 75